VIDEO: राहुल गांधी की होर्डिंग से अमेठी में 2027 की सियासत गरमाई, सोनिया-प्रियंका और सांसद किशोरी लाल शर्मा भी नजर आए

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अमेठी। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, मगर जिले में राजनीतिक संदेशों के जरिए 2027 की सियासत की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर वाली एक होर्डिंग इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसमें राहुल गांधी संविधान की किताब थामे नजर आ रहे हैं। उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। होर्डिंग पर लिखे नारे ने राजनीतिक चर्चाओं को नया विषय दे दिया है। इसमें लिखा है, ''आंसू नहीं, पसीने बहाए, अब ऐसा ही नेतृत्व चाहिए।'' इस संदेश के जरिए राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर समर्थन जताया गया है। संविधान की किताब के साथ उनकी तस्वीर को भी खास राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेठी में गांधी परिवार का पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के साथ सोनिया और प्रियंका गांधी की तस्वीरों के शामिल होने से होर्डिंग को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, होर्डिंग किसने लगवाई और इसके पीछे किसकी पहल है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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