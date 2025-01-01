Amethi News: बहनों ने लगाया तिलक, भाइयों ने दिए उपहार

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शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भैयादूज पर्व पर बुधवार की सुबह से ही बहनें पूजा की तैयारी में व्यस्त दिखीं। घर के आंगन में गोबर से लीपकर स्थान पवित्र किया फिर गेरू, खड़िया व पिसे चावल के घोल से वहां रंगोली बनाई। रंगोली पर बेर की डाल रखी गई। इसके बाद बहनों ने स्नानादि कर नए वस्त्र पहने। शुभ मुहूर्त शुरू होते ही रंगोली पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।इसके बाद बहनों ने थाली सजाकर अपने भाइयों को रोली व अक्षत से तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। भाइयों ने भी अपनी बहनों को तरह-तरह के आकर्षक उपहार और रक्षा का वचन दिया। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों के लिए तरह-तरह के पकवान भी बनाए। त्योहार मनाने के लिए कई बहनें अपने भाई जबकि तमाम भाई अपनी बहनों के घर पहुंचे। भैया-दूज पर्व का उल्लास हर तरफ दिखाई दिया। शहर से लेकर कस्बों तक दिन भर चहल-पहल नजर आई।