Amethi News: छठ पूजा की तैयारियां तेज, बाजारों में रौनक
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 12 Nov 2026 12:49 AM IST
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सीतापुर। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर शहर के बाजारों में बुधवार को रौनक नजर आई। कपड़ा, चूड़ी, पूजन और फल-सब्जी आदि दुकानें ग्राहकों की आवाजाही से गुलजार रहीं। चार दिनों तक चलने वाली छठ पूजा 13 नवंबर से शुरू होगी। घरों में लोगों ने सफाई कर ली है।
शहर के लालबाग बाजार और लाल कपड़ा कोठी के पास फलों की दुकानों पर बुधवार को छठ पर्व मनाने वाले लोग खरीदारी करते नजर आए। कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं ने नई साड़ियां, चुनरी और पारंपरिक परिधानों की खरीदारी की। इसके अलावा कॉस्मेटिक दुकानों पर शृंगार का सामान, चूड़ी एवं कंगन आदि की खरीदारी की। फल और सब्जी की दुकानों पर भी महिलाओं ने खरीदारी की।
छठ पूजा में प्रयोग होने वाली पूजन सामग्री सूप, नारियल, गन्ना और दीपक आदि की खरीदारी भी खूब हुई। कई तरह के फलों को मिलाकर टोकरी की पैकिंग भी कई लोगों ने कराई। व्यापारी राजेश कुमार ने बताया कि छठ पर्व को लेकर बाजार में ग्राहकों की आमद से रौनक है।
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महिलाएं खासकर लाल, पीले और नारंगी कलर की साड़ियां पसंद कर रही हैं। चूड़ी विक्रेता विनय ने बताया कि छठ पर्व के लिए महिलाएं साड़ी के कलर से मैचिंग की चूड़ियां खरीद रही हैं। छठ पूजा में प्रयोग होने वाली पूजन सामग्री सूप, नारियल, गन्ना और दीपक आदि की खरीदारी भी खूब हुई। कई तरह के फलों को मिलाकर टोकरी की पैकिंग भी कई लोगों ने कराई। बाजारों में खरीदार जुटे रहे।
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शहर के लालबाग बाजार और लाल कपड़ा कोठी के पास फलों की दुकानों पर बुधवार को छठ पर्व मनाने वाले लोग खरीदारी करते नजर आए। कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं ने नई साड़ियां, चुनरी और पारंपरिक परिधानों की खरीदारी की। इसके अलावा कॉस्मेटिक दुकानों पर शृंगार का सामान, चूड़ी एवं कंगन आदि की खरीदारी की। फल और सब्जी की दुकानों पर भी महिलाओं ने खरीदारी की।
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छठ पूजा में प्रयोग होने वाली पूजन सामग्री सूप, नारियल, गन्ना और दीपक आदि की खरीदारी भी खूब हुई। कई तरह के फलों को मिलाकर टोकरी की पैकिंग भी कई लोगों ने कराई। व्यापारी राजेश कुमार ने बताया कि छठ पर्व को लेकर बाजार में ग्राहकों की आमद से रौनक है।
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महिलाएं खासकर लाल, पीले और नारंगी कलर की साड़ियां पसंद कर रही हैं। चूड़ी विक्रेता विनय ने बताया कि छठ पर्व के लिए महिलाएं साड़ी के कलर से मैचिंग की चूड़ियां खरीद रही हैं। छठ पूजा में प्रयोग होने वाली पूजन सामग्री सूप, नारियल, गन्ना और दीपक आदि की खरीदारी भी खूब हुई। कई तरह के फलों को मिलाकर टोकरी की पैकिंग भी कई लोगों ने कराई। बाजारों में खरीदार जुटे रहे।