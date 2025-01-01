Amethi News: छोटा डान और मंगली टाइगर टीमें जीतीं

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पहला मुकाबला छोटा डान वारियर्स और जेसीसी स्टार्स की टीमों के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जेसीसी स्टार्स की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में आठ विकेट खोकर 76 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी छोटा डान वारियर्स की टीम ने आठ गेंद शेष रहते सात विकेट खोकर 77 रन बना लिए। इस तरह टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की।दूसरे मुकाबले में आलोक मोबाइल सुपरस्टार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 89 रन बनाए। जवाब में मंगली टाइगर की टीम ने पांच विकेट खोकर 90 रन बना लिए और पांच विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। दोनों मुकाबलों में अजय यादव और आदर्श सिंह ने अंपायर की भूमिका निभाई। आयोजक सदस्य हिमांशु सिंह और अजय सेन ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। इस मौके पर एपको इंफोटेक के निदेशक डीके सिंह, उद्योग व्यापार मंडल रामगंज के अध्यक्ष दीपक अग्रहरि आदि मौजूद रहे।