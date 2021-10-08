Amethi News: पैसों के विवाद में टावर पर चढ़ा सेल्समैन, दो घंटे बाद उतारा गया

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शिवलाल शराब की दुकान पर सेल्समैन था। दुकान के पैसों के हिसाब को लेकर उसका संचालक से विवाद चल रहा था। सोमवार को इसी विवाद से नाराज होकर वह गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसे टावर पर बैठा देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर इंस्पेक्टर शिवाकांत त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया।पुलिसकर्मी लगातार शिवलाल से बातचीत कर उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे। उसकी मां भी टावर के नीचे से आवाज लगाकर उतरने की गुहार लगाती रही, लेकिन वह नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने दुकान संचालक को मौके पर बुलाया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समझौता कराया गया। इसके बाद शिवलाल नीचे उतरने को तैयार हुआ।पुलिस ने शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। क्षेत्राधिकारी श्वेता भास्कर ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है।