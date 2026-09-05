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Video: अमेठी में जातिवार गणना में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने की मांग, प्रदर्शन जारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा ने जातिवार गणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह अलग और व्यवस्थित कॉलम शामिल करने की मांग उठाई है। संगठन ने इसके साथ ओबीसी की जातियों की ड्रॉपडाउन सूची तैयार किए जाने की भी मांग की है। मांग को लेकर दो सितंबर से धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र पाल ने बताया कि जातिवार गणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम और उसकी ड्रॉपडाउन सूची होने से आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्यक्रम केंद्रीय कार्यालय से जारी दिशा-निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है।संगठन ने सरकार से जातिवार गणना में ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए अलग कॉलम और ड्रॉपडाउन सूची शामिल करने की मांग की है।
प्रदर्शन के दौरान ओबीसी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, बीबीएम जिला अध्यक्ष रामराज कोरी, बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक जगप्रसाद, आरपीवीएम जिला महासचिव देवता दीन मौर्य, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुरुप्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश सचिव एडवोकेट अजय कुमार, प्रदीप कुमार, एडवोकेट राजेश कुमार और राहुल कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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