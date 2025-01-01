Amethi News: व्यापारी की हत्या पर सपा ने जताया आक्रोश

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जयसिंह प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि विनोद कुमार साहनी की हत्या अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीडीए समाज के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने घटना में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ परसपुर के प्रभारी और शाहपुर चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की।कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। संजय कश्यप ने कहा कि समाज के लोगों की लगातार हो रही हत्याओं से लोगों में आक्रोश है। आने वाले समय में सरकार को बदलने का काम किया जाएगा। प्रदर्शन में मनु पाल, जयप्रकाश, विकास विश्वकर्मा, चौधरी सौरभ, महेश गौतम, बबलू, पीयूष सिंह, रमेश, राममूरत और शिवम कश्यप समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।