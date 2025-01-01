Amethi News: कबड्डी में रूफिया व मनीष की टीम जीती

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बालिका वर्ग की कबड्डी में रूफिया की टीम विजेता रही। टीम में अंजलि, काजल, अंतिमा, भावना, खुशी और मधु शामिल रहीं। तहसीन की टीम उपविजेता रही। बालक वर्ग में मनीष, प्रमोद, रिषभ, राज, रौनक, कृष्णा और अभिषेक की टीम विजेता रही। विकास, राज, रजत, आशीष, विजय और अविनाश की टीम उपविजेता रही।गोला फेंक में शिवांशी ने प्रथम, अंतिमा ने दूसरा और अंजलि ने तृतीय स्थान हासिल किया। डिस्कस थ्रो में रूफिया ने प्रथम, तहसीन ने द्वितीय और अंजलि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाध्यापक निशा ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलों में भाग लेना भी जरूरी है। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन और एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है।