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अंबेडकरनगर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में इलाज करा रही अहिरौली के भरथुआ निवासी सोना देवी की 28 नवंबर को मौत हो गई। पति सियाराम का आरोप है कि चार नवंबर को मेडिकल कॉलेज में तैनात एक डॉक्टर की मिलीभगत से पत्नी का बस्ती स्थित निजी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन कराया गया। इसके लिए आठ हजार रुपये नकद और 15,395 रुपये ऑनलाइन जमा कराए गए, जबकि उनके पास आयुष्मान कार्ड था। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर 11 नवंबर को सोना देवी को दोबारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पेट में संक्रमण फैलने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया लेकिन 28 नवंबर को उनकी मौत हो गई। सियाराम ने शिकायत करने पर डॉक्टर व उसके साथियों पर धमकाने और 10-11 हजार रुपये देकर सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। सीएमएस डॉ. बृजेश कुमार ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच टीम गठित की जाएगी। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि कार्रवाई के लिए कॉलेज प्रशासन को पत्राचार किया जाएगा।

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