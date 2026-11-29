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सुबह करीब 10 बजे तक अकबरपुर में सामान्य दिनों की अपेक्षा कम चहल-पहल रही। साप्ताहिक अवकाश होने के कारण नौकरीपेशा लोगों को घर से निकलने की जल्दी नहीं थी। ठंड के चलते बच्चे भी घरों में ही रहे। स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा।दोपहर में धूप निकलने से मौसम सुहाना हो गया। इसका असर पार्कों में भी दिखाई दिया। कलेक्ट्रेट के निकट पार्क और राजकीय उद्यान परिसर में बच्चे खेलते नजर आए। वहीं, लोगों ने भी धूप में बैठकर समय बिताया। सुबह की सुस्ती के बाद दोपहर में शहर की गतिविधियां बढ़ गईं।हालांकि, शाम होते ही मौसम ने फिर करवट ली। धूप कम होने के साथ ठंड बढ़ने लगी। लोग गर्म कपड़े पहनकर बाजार पहुंचे। साप्ताहिक अवकाश के चलते दोपहर तक बाजारों में सन्नाटा रहा, लेकिन शाम को घरेलू जरूरतों का सामान खरीदने वालों की आवाजाही बढ़ गई।कटेहरी के तिवारीपुर निवासी रामसूरत वर्मा ने बताया कि दोपहर में धूप निकलने से राहत मिलती है, लेकिन शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है। वहीं, अकबरपुर के अरियौना निवासी रामलाल यादव ने बताया कि मौजूदा ठंड गेहूं की फसल के लिए अनुकूल है। हालांकि, पाला पड़ने पर आलू, मटर और अन्य सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।