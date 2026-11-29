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मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव व अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपकर सपा में शामिल कराया। उनके पार्टी में आने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। राम अचल राजभर ने कहा कि यह अभी शुरुआत है। भाजपा से नाराज और पीड़ित लोग सपा से जुड़ने के लिए तैयार हैं। अकबरपुर की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को जवाब देने के लिए तैयार है।विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अकबरपुर के पूर्व प्रत्याशी राम सुरेश वर्मा ने कहा कि सपा की नीतियों और पीडीए की विचारधारा से प्रभावित होकर लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से आगामी चुनाव में सपा को जिताने की अपील की। जन पंचायत में जिला सचिव सभई राम राजभर, सभासद सत्या राजभर, प्रवीण कुमार शर्मा, अनिल राजभर, अभिषेक गौड़, काजिम हुसैन, मंजू कन्नौजिया, कमला प्रसाद, चंद्र प्रकाश, राम बहादुर राजभर व अन्य उपस्थित रहे।