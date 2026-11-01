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अंबेडकरनगर में पीईटी की अंतिम चरण की परीक्षा आज, जांच के बाद दिया गया प्रवेश
अंबेडकरनगर में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 की आखिरी चरण की परीक्षा के लिए रविवार को केंद्रों पर परीक्षार्थी पहुंचे। गहन तलाशी और बायोमैट्रिक के बाद सभी को प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान केंद्र के आसपास और भीतर पुलिस की भी तैनाती है।
जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में कुल 19,632 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अकबरपुर के बीएन इंटर कॉलेज, बीएनकेबी पीजी कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉ. गणेश कुमार केंद्र पर दूर-दराज से परीक्षार्थियों पहुंचकर प्रवेश ले रहे हैं।
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