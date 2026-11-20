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अंबेडकरनगर: बरात से लौट रहीं महिलाओं को कार ने रौंदा, भाभी की मौत, ननद सहित पांच घायल
टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरात की विदाई के बाद घर लौट रहीं तीन महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में सम्मोपुर निवासी प्रतिमा (32) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी ननद किरन (35) गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्रतिमा की बेटी निकिता बच गई। महिलाओं को टक्कर मारने के बाद भाग रही कार हाईवे के अहरिया के पास एक अन्य कार और फिर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में दूसरी कार में सवार लोरपुर निवासी बीरबल (45) समेत चार अन्य लोग भी घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल बीरबल को डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है।
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