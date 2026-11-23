{"_id":"6b03fd6b904026aac000d26a","slug":"video-work-on-constructing-pontoon-bridges-for-the-prayagraj-magh-mela-has-gained-momentum-this-time-too-saffron-colored-pontoons-are-being-installed-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज माघ मेले के लिए पांटून पुल बनाने का काम तेज हो गया है, इस बार भी केसरिया पीपे लगाए जा रहे हैं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रयागराज माघ मेले के लिए पांटून पुल बनाने का काम तेज हो गया है, इस बार भी केसरिया पीपे लगाए जा रहे हैं

विनोद सिंह

Updated Mon, 23 Nov 2026 02:16 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 02:16 PM IST







Link Copied



प्रयागराज माघ मेले के लिए पांटून पुल बनाने का काम तेज हो गया है, इस बार भी केसरिया पीपे लगाए जा रहे हैं।

विज्ञापन