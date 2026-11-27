देश के हर हिस्से में आयोजित किए जाते हैं रोजगार मेले



उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में हर साल करीब 18 से 20 रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष की श्रृंखला में प्रयागराज का मेला पांचवां है। पूर्व सैनिकों के लिए पारंपरिक नौकरियों के साथ आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं।

मेजर जनरल सिंह ने बताया कि पूर्व सैनिक चालक, ड्रोन संचालक, तकनीकी एवं यांत्रिक कार्यों, मरम्मत, कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा, लेखा, डेटा विश्लेषण और कृषि उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में काम करने में सक्षम हैं। इसके अलावा उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कॉरपोरेट जगत और रोजगार मेले के आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया।