{"_id":"6b005019a66521bd330dfcbb","slug":"video-woman-leg-tumor-was-operated-on-at-srn-hospital-for-just-five-thousand-rupees-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसआरएन अस्पताल में मात्र पांच हजार रुपये में हुआ महिला के पैर के ट्यूमर का ऑपरेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लाचारी व तंगी से परेशान जौनपुर निवासी 35 वर्षीय उमा पाठक के लिए पैरों की गांठ का उपचार कराना मुश्किल था। क्योंकि निजी संस्था गांठ की सर्जरी के लिए 55 से 60 हजार रुपये की मांग कर रही थी। वहीं, एसआरएन अस्पताल में गांठ का उपचार मात्र पांच हजार रुपये में हो गया। पिछले तीन साल से उमा पाठक गांठ की वजह से बाएं पैर में दर्द से परेशान थीं। लाख कोशिशों के बावजूद दर्द कम नहीं हो रहा था। वहीं, जांच में ट्यूमर की पुष्टि हुई। जिसके बाद निजी संस्था में ऑपरेशन के लिए 55 हजार रुपये मांगे गए। ऐसे में परिजनों के लिए उपचार कराना मुश्किल हो गया। वहीं महिला का चलना-फिरना भी दर्द के कारण मुश्किल हो गया।

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