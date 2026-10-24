{"_id":"6adcaf3d2db74191a00a0c7b","slug":"video-woman-dies-during-medical-treatment-following-the-birth-of-a-baby-girl-in-koraon-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोरांव में बच्ची के जन्म के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोरांव में बच्ची के जन्म के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत - कोरांव स्थित अपने मायके के नजदीक एक निजी अस्पताल में भर्ती थी सीमा निषाद (25) - परिजनों का अस्पताल में इलाज के दौरान गलत दवाई दिए जाने का आरोप - 22 अक्तूबर सुबह करीब पांच बजे हुआ बच्ची का जन्म - 23 अक्तूबर कोई शाम करीब छह बजे हुई महिला की मौत - मेजा में है महिला का ससुराल

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