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नगर निगम के अमरसापुर वार्ड में बिना बारिश के बस्ती में भरा पानी, 500 से अधिक परिवार प्रभावित

विनोद सिंह

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:16 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:16 PM IST







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गंगापार के नगर निगम के अमरसापुर वार्ड के तहत आने वाले रामापुर गांव चारों ओर पानी से घिरा। बिन बारिश गांव की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर हुआ भीषण जलभराव। गांव के 500 परिवार के ढाई हजार लोगों का घर से निकलना हुआ दुश्वार। शिकायत के बावजूद निगम के अफसर और पार्षद बने उदासीन। ग्रामीणों में भारी असंतोष। डिजिटल के लिए। ... और पढ़ें

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