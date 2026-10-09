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प्रयागराज : पिटाई से आक्रोशित टीटीई जीआरपी थाने पर किया प्रदर्शन, आरोपी दोनों सिपाहियों किया गया सस्पेंड

Fri, 09 Oct 2026 01:17 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, नैनी (प्रयागराज)
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनी (प्रयागराज) Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 09 Oct 2026 01:17 PM IST
सार

छिवकी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को टिकट जांचने को लेकर टीटीई और जीआरपी के दो सिपाहियों के बीच विवाद हो गया। टीटीई अशोक कुमार ने सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाया। घटना से नाराज 40 से 50 टीटीई जीआरपी थाने के सामने धरने पर बैठ गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। सीओ ने बताया कि आरोपी  सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। 

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Outraged by the assault, a TTE staged a protest at the GRP police station
छिवकी स्टेशन पर जीआरपी थाने के सामने धरने पर बैठे टीटीई। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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छिवकी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को टीटीई और जीआरपी के सिपाहियों के बीच विवाद हो गया। टीटीई का आरोप है कि सिपाहियों ने उनके साथ मारपीट की। मामला बढ़ने पर बड़ी संख्या में टीटीई जुट गए और जीआरपी थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक आरोपी सिपाहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे।

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टीटीई अशोक कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह जीआरपी के दो सिपाही सादे कपड़ों में यात्रियों के टिकट जांच रहे थे। यह देखकर उन्होंने विरोध जताया तो सिपाही उन्हें धमकाने लगे। जब उन्होंने सिपाहियों का वीडियो बनाना शुरू किया तो दोनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर 40 से 50 टीटीई मौके पर पहुंच गए और जीआरपी थाने के सामने नारेबाजी करने लगे। वे दोनों आरोपी सिपाहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।

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सूचना पाकर पहुंचे सीओ जीआरपी अरुण कुमार पाठक पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।लेकिन टीटीई का कहना है कि जब तक सीनियर डीसीएम मौके पर नहीं आते हैं तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 

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