{"_id":"6a95745ef03832cdec08d74b","slug":"video-the-district-magistrate-and-the-municipal-commissioner-inspected-the-flood-affected-areas-2026-08-31-1788179550","type":"video","status":"publish","title_hn":"डीएम और नगर आयुक्त ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने बाढ़ प्रभावित छोटा बघाड़ा सहित कई इलाकों का दौरा किया। डीएम ने कहा कि बाढ़ के मद्देनजर राहत चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरफ की टीमें भी लग गई हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बाढ़ बढ़ने के बाद उसके हिसाब से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है।

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