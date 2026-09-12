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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   CM Yogi may visit the Sangam city on September 14; a program is scheduled at the High Court on that day.

प्रयागराज : सीएम योगी 14 सितंबर को आ सकते हैं संगमनगरी, हाईकोर्ट में 14 सिंतबर को प्रस्तावित है कार्यक्रम

Sat, 12 Sep 2026 12:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 12 Sep 2026 12:36 PM IST
सार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की शुक्रवार को आपातकालीन बैठक की गई। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 14 सितंबर 2026 (सोमवार) को शाम चार बजे हाईकोर्ट के क्रिकेट मैदान में आयोजित किया जाएगा।

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CM Yogi may visit the Sangam city on September 14; a program is scheduled at the High Court on that day.
सीएम योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की शुक्रवार को आपातकालीन बैठक की गई। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 14 सितंबर 2026 (सोमवार) को शाम चार बजे हाईकोर्ट के क्रिकेट मैदान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे व महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई।

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बताया कि एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर 2026 (बृहस्पतिवार) को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक हाईकोर्ट के क्रिकेट मैदान में ही संपन्न होगा। बैठक में अधिवक्ता हर्ष गोपाल की सदस्यता बहाल करने का भी निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बैठक में संयुक्त सचिव प्रेस आरडी पांडेय, अमित कुमार सिंह सोनू, राजकुमार त्रिपाठी, दिनेश वरुण, बैरिस्टर सिंह, शशि कुमार द्विवेदी, अंजनी कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।

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