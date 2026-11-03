यूपी में 131 केंद्रों पर हुई विशेष टीईटी परीक्षा, पहली बाली के अभ्यर्थी बोले- बहुत कठिन था पेपर

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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 6 मंडल मुख्यालय पर कुल 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,06,537 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा चल रही है। परीक्षा दो पालियों में होनी है। पहली पाली की परीक्षा देखकर बाहर लौटे अभ्यर्थियों ने कहा की परीक्षा का जो पेपर बनाया गया था वह बहुत ही कठिन था गणित के जो प्रश्न बनाए गए थे वह बहुत ही कठिन थे। तमाम शिक्षकों ने इस परीक्षा को और सरल तरीके से कराए जाने की मांग की।

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