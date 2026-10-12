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प्रतापवासिनी धाम में लगी भक्तों की कतार, गूंजे जयकारे
शहर से महज पांच किमी दूर कटरामेदनीगंज नगर पंचायत में स्थित मां शीतला देवी धाम है। इसे मां प्रतापवासिनी धाम कहा जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। दर्शन-पूजन कर भक्तों ने मन्नतें मांगी। इसकी स्थापना पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने वर्ष 2015 में की थी। बाहर परिसर में मेला लगता है। नवरात्र के महापर्व को लेकर बगल में गरबा मंच बनया गया है। शाम को महिलाएं गरबा नृत्य करती हैं। गंगा सरोवर भी बनाया गया है। प्रसाद लेने के बाद भक्तगण प्रसाद लेने के बाद गंगा सरोवर जाते है। यहां से जल लेकर मां का अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि दर्शन- पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैँ।
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