{"_id":"6ac0d459381da1c7f605c31a","slug":"video-prayagraj-students-adamant-on-ending-protest-only-after-receiving-a-written-order-consensus-reached-on-three-demands-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"गीता के श्लोक सामूहिक रूप से किया गया पाठ, हजारों कंठ से गूंजे पावन श्लोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय ज्ञान-परंपरा के अमर ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता के शाश्वत संदेश को जन-जन तक पहुंचाने एवं युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने के उद्देश्य से आध्यात्मिक साधक पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा स्थापित चिन्मय मिशन की ओर से शनिवार को चिन्मय अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत ‘समष्टि गीता चैटिंग’ का आयोजन महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर प्रांगण में सुबह 10:00 बजे आयोजित किया गया। जिसमें एक साथ श्रीमद्भगवद्गीता के पावन श्लोक हजारों कंठ स्वरों से गुंजायमान हुआ। यह आयोजन चिन्मय मिशन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित किया गया है।

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