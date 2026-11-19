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महिलाओं को न्याय के लिए राजधानी या आयोग के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए जनसुनवाई की व्यवस्था जिलों तक पहुंचनी चाहिए। प्रयागराज में महिला आयोग की सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा से लेकर ऑनलाइन उत्पीड़न और संपत्ति विवाद तक के मामले सामने आए। वहीं, वन स्टॉप सेंटर में गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच कराने की बात कही गई।

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