कुंडा के बेंती राजभवन में चल रही रामकथा में बृहस्पतिवार को कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और टी राजा सिंह कथास्थल पर पहुंचे। इनके अलावा पूर्व मंत्री, विधायक और विधान परिषद सदस्य भी रामकथा में शामिल हुए।





कथास्थल पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, विधायक राजेंद्र मौर्य, दिनेश रावत, अदिति सिंह (सदर रायबरेली), रोमी साहनी (लखीमपुर खीरी), दीपक पटेल (प्रयागराज), हर्षवर्धन वाजपेयी (प्रयागराज शहर उत्तरी), बलवंत सिंह (उत्तराखंड) और अशोक कोरी (सलोन) पहुंचे। इनके अलावा विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक धीरज ओझा और बृजेश मिश्र सौरभ भी मौजूद रहे।



कैबिनेट मंत्री कृष्णा पासवान, पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह, राज किशोर सिंह, विधायक गौरीगंज राकेश सिंह, अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल, रेलवे के अधिकारी अमिताभ कुमार,

कारसेवक बाबा सत्य नारायण मौर्य, प्रसिद्ध गौसेवक फैज खान आदि ने भी बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाई।