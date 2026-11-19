कुंडा के बेंती राजभवन में चल रही रामकथा में बृहस्पतिवार को कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और टी राजा सिंह कथास्थल पर पहुंचे। इनके अलावा पूर्व मंत्री, विधायक और विधान परिषद सदस्य भी रामकथा में शामिल हुए।
कथास्थल पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, विधायक राजेंद्र मौर्य, दिनेश रावत, अदिति सिंह (सदर रायबरेली), रोमी साहनी (लखीमपुर खीरी), दीपक पटेल (प्रयागराज), हर्षवर्धन वाजपेयी (प्रयागराज शहर उत्तरी), बलवंत सिंह (उत्तराखंड) और अशोक कोरी (सलोन) पहुंचे। इनके अलावा विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक धीरज ओझा और बृजेश मिश्र सौरभ भी मौजूद रहे।
कैबिनेट मंत्री कृष्णा पासवान, पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह, राज किशोर सिंह, विधायक गौरीगंज राकेश सिंह, अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल, रेलवे के अधिकारी अमिताभ कुमार,
कारसेवक बाबा सत्य नारायण मौर्य, प्रसिद्ध गौसेवक फैज खान आदि ने भी बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाई।
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दिव्य श्री राम कथा में सेवा दे रहे लगभग 3000 स्वयंसेवक बाबा बागेश्वर सरकार से मिले।
- फोटो : संवाद।
दिव्य श्री रामकथा में सेवा दे रहे लगभग तीन हजार सेवादारों ने बृहस्पतिवार को बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद प्राप्त किया।
सेवादारों के साथ धीरेंद्र शास्त्री ने लगाया दरबार
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आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सेवादारों से की बातचीत।
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आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शात्री ने कथा में सेवा दे रहे स्वयं सेवकों के साथ दरबार लगाया और उनसे बातचीत की।
डिप्टी सीएम केशव पहुंचे दिव्य दरबार में
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डिप्टी सीएम केशव कुंडा में आयोजित श्रीरामकथा में पहुंचे।
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उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कुंडा में विधायक राजाभैया के राजमहल में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम सरकार की रामकथा में पहुंचे।
बाबा बागेश्वर ने स्वयं सेवकों को प्रसाद वितरित किया
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कुंडा में आयोजित दिव्य दरबार में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने स्वयं सेवकों को प्रसाद बांटा।
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कुंडा में आयोजित दिव्य दरबार में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने स्वयं सेवकों को प्रसाद वितरित किया और उनको आशीर्वाद प्रदान किया।