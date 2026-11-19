राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस में महिला जनसुवाई में समस्याएं सुनीं और उसका निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं को न्याय के लिए राजधानी या आयोग के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए जनसुनवाई की व्यवस्था जिलों तक करने की व्यवस्था की गई है। बताया कि प्रयागराज में आज की जनसुनवाई में घरेलू हिंसा और साइबर उत्पीड़न की शिकायतें अधिक आई हैं। कुछ मामले संपत्ति विवाद के भी हैं। कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

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