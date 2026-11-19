केशव मौर्य का अखिलेश पर निशाना: अयोध्या छोड़कर मथुरा जाइए, कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की अगुवाई करिए
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें अयोध्या के बजाय मथुरा जाने की नसीहत दी। उन्होंने कृष्ण जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण की अगुवाई करने की बात कही और आरोप लगाया कि सपा प्रमुख मुस्लिम वोटों के कारण ऐसा नहीं कर रहे। मौर्य ने आजम खां की जमानत और कथा आयोजन को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला।
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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनी ईदगाह को हटाने और भव्य श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण में आगे आना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख मुस्लिम वोटों के कारण मथुरा जाने से बच रहे हैं और इसके बजाय अयोध्या में राजनीति कर रहे हैं।
'पहले मंदिर नहीं जाते थे, कथा नहीं सुनते थे'
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले मंदिर नहीं जाते थे, अब जाने लगे हैं। पहले कथा नहीं सुनते थे, अब कथा सुनने लगे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव भी कथा कराएं। उन्होंने कहा कि कथा को राजनीतिक मंच बताना दृष्टिदोष है। आंखों और दिमाग की जांच करानी चाहिए। आंखों में भरा कचरा साफ कराना चाहिए। उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद, गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
आजम खां को जमानत मिलने पर भी साधा निशाना
डिप्टी सीएम ने सपा नेता आजम खां को जमानत मिलने के बाद सपा के रुख पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत माता को डायन और बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को भूमाफिया कहने वाले मोहम्मद आजम खां को जमानत मिलने पर सपा के लोग दिवाली मनाएंगे।
'अयोध्या मत जाइए, रामभक्त गुस्से में है'
डिप्टी सीएम ने कहा कि कथा में उमड़ा जन सैलाब बता रहा है कि यह कथा नहीं, बल्कि श्रीराम महाकुंभ है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अयोध्या मत जाइए, रामभक्त गुस्से में है। मथुरा जाकर ईदगाह पर भगवान कृष्ण का मंदिर बनें। इसकी अगुवाई करिए। कहा कि यह कथा नहीं, श्रीराम महाकुंभ है। कथा के भव्य आयोजन पर राजा भइया को बधाई दी।
'आज हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे'
कहा कि सनातन को ताकत देने के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत है। यह आयोजन संपन्न हुआ, हम सभी को इस पर गर्व है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को अलग देश बनवा दिया, लेकिन वहां रहने वाले हिंदुओं की कभी चिंता नहीं की। कहा कि आज जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय के लोगों का भारत में स्वागत है।
'यह विपक्ष का नेत्र दोष'
उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम घुस पैठिए आएंगे तो उन्हें देश से बाहर करेंगे या पकड़कर बंद कर देंगे। कहा कि हमने भी कथा कराई है। इसमें कोई रोक नहीं है। सभी को भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहिए। कथाओं को राजनीतिक मंच बनाए जाने के सवाल पर कहा कि यह विपक्ष का नेत्र दोष है। आंखों और दिमाग की जांच कराएं और दिमाग में भरा कचरा निकालें।
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