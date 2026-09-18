VIDEO- टीका लगाता था, लगाता हूं और जीवन की अंतिम सांस तक लगाता रहूंगा - केशव प्रसाद मौर्या

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बिजली व्यवस्था पर अखिलेश यादव के सवालों का दिया जवाब, बोले- भाजपा सरकार में गांव-शहर सभी जगह उजाला। शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीप जलाए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री को प्यार और शुभकामनाएं दे रहा है। अगर यह कांग्रेस को नहीं पच रहा है तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे।

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