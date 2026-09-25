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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Congress burns posters and demands resignation of Chief Election Commissioner in Prayagraj.

प्रयागराज में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस ने पोस्टर जलाकर की इस्तीफे की मांग

Fri, 25 Sep 2026 07:01 PM IST
विनीश कुमार
Vineesh Kumar विनीश कुमार
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:01 PM IST
Congress burns posters and demands resignation of Chief Election Commissioner in Prayagraj.
सिविल लाइंस स्थित गिरजाघर पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ जोरदार विरोध किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पोस्टर को आग के हवाले कर अपना आक्रोश जताया।
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