अमर उजाला कार्निवल-सुरों की महफिल सजी, गीतों पर झूम उठा शहर

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रोशनी से जगमगाता सिविल लाइंस का परिसर, गीत-संगीत की ,मधुर धुनें और कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां। मौका था शनिवार को अमर उजाला के शुभ लाभ शॉपिंग कार्निवाल की सुरों से सजी शाम का। सुरों की महफिल सजी तो शहरवासी गीतों पर झूम उठे। किसी ने नृत्य से समा बांधा तो किसी ने अपनी गायकी से दर्शकों की तालियां बटोरीं। खरीदारी के साथ मनोरंजन और संगीत की जुगलबंदी ने कार्निवाल की रौनक बढ़ा दी। इससे पहले पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्निवल का शुभारंभ किया।

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