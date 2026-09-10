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धरनास्थल से उठाए जाने के बाद प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा फूटा, सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी

विनोद सिंह

Updated Thu, 10 Sep 2026 07:53 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 07:53 PM IST







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धरनास्थल से उठाए जाने के बाद प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा फूटा, सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी।

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