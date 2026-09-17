प्रयागराज : शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी, अध्यक्ष रजत सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। आठ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जारी हुई 11,508 पदों की नगरीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक पद रिक्त हैं। ऐसे में केवल नगरीय क्षेत्रों के पदों पर भर्ती पर्याप्त नहीं है। डीएलएड अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्त पदों को जोड़कर 60 हजार पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इसी मांग को लेकर 17 सितंबर को एससीईआरटी, निशातगंज, लखनऊ में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित था।

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आंदोलन से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लेने का आरोप



संगठन के अनुसार, आंदोलन में शामिल होने से पूर्व डीएलएड संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह को प्रयागराज के एक होटल से देर रात्रि पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में लिया गया। रजत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा उनके कमरे पर लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसके कारण उन्हें अपना कमरा छोड़कर होटल में रुकना पड़ा। उनके अनुसार, होटल पहुंचने के लगभग एक घंटे बाद पुलिस बल वहां पहुंचा और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। विज्ञापन



रजत सिंह ने कहा कि “सरकार से अपनी मांग रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। 60 हजार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को आंदोलन से पहले हिरासत में लेना उचित नहीं है। हम 60 हजार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।” संगठन के अनुसार, आंदोलन में शामिल होने से पूर्व डीएलएड संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह को प्रयागराज के एक होटल से देर रात्रि पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में लिया गया। रजत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा उनके कमरे पर लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसके कारण उन्हें अपना कमरा छोड़कर होटल में रुकना पड़ा। उनके अनुसार, होटल पहुंचने के लगभग एक घंटे बाद पुलिस बल वहां पहुंचा और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।रजत सिंह ने कहा कि “सरकार से अपनी मांग रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। 60 हजार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को आंदोलन से पहले हिरासत में लेना उचित नहीं है। हम 60 हजार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।”

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