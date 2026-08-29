{"_id":"6a92a079d6fd05482205cea8","slug":"video-a-three-storey-section-of-the-lakshmi-narayan-temple-in-prayagraj-collapsed-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज में लक्ष्मी नारायण मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा गिरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महात्मा गांधी मार्ग पर केपी कॉलेज के सामने स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा तेज बारिश के दौरान धराशायी हो गया है। इससे अफरातफरी मच गई है। मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। यह तीन मंजिला भवन मंदिर परिसर में ही स्थित है। गनीमत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है।

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