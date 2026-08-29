प्रयागराज : मुफ्त की सवारी है और कीचड़ से होकर जाना है, बस स्टैंड पर यात्रियों को हुई काफी असुविधा

एसी बसों में बैठने की मची रही होड़



अयोध्या जा रहे बेनीगंज के रमेश पाल का कहना था कि एसी बस देखते ही लोग ऐसे दौड़े जैसे ट्रेन छूट रही हो और कीचड़ से बचते-बचाते बस तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा। सिविल लाइंस की छात्रा प्रियंका सिंह ने बताया कि दोपहर में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अयोध्या रूट की बसों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। बस अड्डे पर जलभराव ने मुश्किलें और बढ़ा दीं।



वहीं, गोरखपुर और वाराणसी रूट की अधिकतर बसें विद्यावाहिनी बस स्टेशन के भीतर जाने के बजाय सीधे मुख्य सड़क से ही संचालित करनी पड़ीं। लखनऊ और अयोध्या रूट की एसी बसों में बैठने के लिए जबरदस्त होड़ रही। आजमगढ़ रूट पर भी यात्रियों की भीड़ रही। यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दिनभर यात्रियों का आवागमन हुआ। महिला यात्री के साथ एक पुरुष सहकर्मी के फ्री सफर की वजह से भी लोगों ने रोडवेज बसों में सफर करना पसंद किया।