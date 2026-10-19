50 फीट का रावण का पुतला किया जाएगा दहन।

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रावण के विभिन्न मुखोटे का मनोहर चित्रण। नैनी प्रयागराज/दसवीं के दिन होगा रावण के पुतला दहन,अरैल स्थित महर्षि महेश योगी आश्रम परिसर नैनी प्रयागराज में वरिष्ठ वैदिक विद्वानों के द्वारा रावण का पुतला को बनाया जा रहा है जो दसवीं के दिन पुतले को जलाया जाएगा आश्रम प्रभारी सुनील श्रीवास्तव आश्रम प्रभारी बसंत दास ने बनाया की राम-लक्ष्मण की मूर्ति भी बड़े ही मनोहर आकर्षित कर बनाई गई है।

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