{"_id":"6afae792889ab9cc28076acd","slug":"video-a-10-foot-long-python-found-in-a-tree-was-rescued-by-hariyali-guru-a-crowd-gathered-to-watch-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पेड़ पर चढ़े 10 फीट लंबे अजगर को हरियाली गुरु ने किया रेस्क्यू, देखने वालों की जुटी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पेड़ पर चढ़े 10 फीट लंबे अजगर को हरियाली गुरु ने किया रेस्क्यू, देखने वालों की जुटी भीड़

विनोद सिंह

Updated Mon, 16 Nov 2026 04:52 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 04:52 PM IST







Link Copied



शहर के रसूलाबाद की गंगानगर कॉलोनी में 10 फीट लंबे अजगर को देखकर हड़कंप मच गया। पेड़ पर चढ़े विशालकाय अजगर को इलाहाबाद विवि के रिटायर्ड प्रोफेसर एनबी सिंह उर्फ हरियाली गुरु ने रेस्क्यू किया। अजगर को देखने के लिए भारी भीड़ जमा रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन