डाला छठ : संगम पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी सुख-समृद्धि की कामना, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

लोक आस्था के महापर्व छठ पर रविवार को संगम तट समेत शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। संगम तट पर सुबह से ही व्रतियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। शाम होते-होते घाटों पर मेले जैसा दृश्य नजर आने लगा। सिर पर पूजन सामग्री से सजे दौरे और हाथों में सूप लिए व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ घाटों पर पहुंचीं। घाटों पर छठी मइया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।
संगम तट के अलावा बलुआ घाट, दशाश्वमेध घाट, दारागंज, गऊ घाट, नैनी, झूंसी और फाफामऊ समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। व्रतियों ने नदी के जल में खड़े होकर विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। परिवार के सदस्यों ने भी पूजा में हिस्सा लिया और छठी मइया से मंगलकामना की। घाटों पर कहीं परिवार के लोग पूजन की तैयारी में जुटे दिखे तो कहीं महिलाएं पारंपरिक छठ गीतों के माध्यम से सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना करती नजर आईं।
छठ पर्व को लेकर घरों में भी विशेष तैयारी की गई थी। पूजन सामग्री को बांस के दौरे और सूप में सजाकर घाटों तक पहुंचाया गया। इसमें मौसमी फल, गन्ना, नारियल, केला, सिंघाड़ा, मूली, अदरक, हल्दी, नींबू, सेब, संतरा और अन्य फल शामिल रहे। इसके साथ ही ठेकुआ, चावल के लड्डू, कसार और अन्य पारंपरिक पकवान भी प्रसाद के रूप में रखे गए। कई परिवारों ने पूजन स्थल पर गन्ने से प्रतीकात्मक मंडप बनाया और दीप जलाकर पूजा की।
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प्रयागराज में दंडवत करते हुए डाला छठ का पूजन करने के लिए गंगा घाट जाती महिला।
- फोटो : अमर उजाला।
निर्जला व्रत रखकर की सूर्यदेव की आराधना
छठ महापर्व में व्रतियों ने कठिन नियमों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना की। इस पर्व में सूर्यदेव के साथ छठी मइया की उपासना की जाती है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक छठ व्रत करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और संतान को आरोग्य तथा दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। व्रती महिलाएं कई दिनों तक चलने वाली पूजा की परंपराओं का पालन करती हैं। पर्व के दौरान शुद्धता, सात्विकता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है।
छठ पूजा की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर स्वच्छता के साथ पूजा की तैयारी करती हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इसके अगले दिन खरना का विधान होता है। खरना के दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को पूजा-अर्चना की जाती है। इस अवसर पर गुड़ की खीर, रोटी और अन्य पारंपरिक पकवान तैयार किए जाते हैं। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं और फिर निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने और अगले दिन उदीयमान सूर्य की उपासना की परंपरा निभाई जाती है।
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झूंसी के छतनाग घाट पर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़।
- फोटो : अमर उजाला।
सूप और दौरे में सजाई गई पूजन सामग्री
छठ पूजा में पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। व्रती महिलाएं बांस के सूप और दौरे में पूजा का सामान सजाकर घाट तक ले जाती हैं। इसमें गन्ना, नारियल, केला, मौसमी फल, सिंघाड़ा, मूली, अदरक, हल्दी, नींबू और अन्य फल रखे जाते हैं। इसके अलावा ठेकुआ, कसार, चावल के लड्डू, गुड़ और गेहूं के आटे से बने पकवान भी प्रसाद के रूप में अर्पित किए जाते हैं।
पूजा में दीपक, धूप, कपूर, अगरबत्ती, फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर और जल से भरा पात्र भी रखा जाता है। कई परिवार पूजा के लिए मिट्टी के दीपक और कलश का उपयोग करते हैं। गन्ने को छठ पूजा में विशेष रूप से शामिल किया जाता है। इसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। व्रती महिलाएं सूप में फल और प्रसाद सजाकर सूर्यदेव को अर्पित करती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को स्वच्छता और शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है।
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झूंसी के छतनाग घाट पर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़।
- फोटो : अमर उजाला।
जल में खड़े होकर दिया अर्घ्य
शाम को सूर्यास्त का समय नजदीक आते ही घाटों पर पूजन की गतिविधियां तेज हो गईं। व्रती महिलाएं जल में खड़ी होकर हाथ जोड़कर सूर्यदेव की आराधना करने लगीं। सूप में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद सजाकर सूर्यदेव को अर्पित किया गया। जल और दूध से अर्घ्य देने की परंपरा निभाई गई। परिवार के सदस्यों ने भी व्रतियों के साथ पूजा में हिस्सा लिया। अर्घ्य के दौरान छठी मइया के पारंपरिक गीतों और सूर्यदेव की स्तुति से घाटों का वातावरण भक्तिमय हो गया।
अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के मंगल की कामना की। कई श्रद्धालु घाटों पर दीप जलाकर पूजा करते रहे। बच्चों और बुजुर्गों की भी घाटों पर मौजूदगी रही। परिवार के लोग पूजन सामग्री संभालने और व्रतियों की सहायता करने में जुटे रहे। घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही देर तक बनी रही।
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नैनी में अरैल घाट पर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़।
- फोटो : अमर उजाला।
घाटों पर गूंजते रहे छठी मइया के गीत
छठ पूजा के दौरान पारंपरिक लोकगीतों का विशेष महत्व है। घाटों पर पहुंचीं महिलाओं ने छठी मइया और सूर्यदेव की आराधना से जुड़े गीत गाए। इन गीतों में परिवार की खुशहाली, संतान की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना झलकती रही। कई परिवारों में महिलाएं समूह बनाकर गीत गाती रहीं। ढलते सूर्य की लालिमा, गंगा की लहरों और दीपों की रोशनी के बीच भक्ति का माहौल देखने को मिला।
संगम तट पर पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूरे परिवार के साथ पर्व मनाया। बच्चों में भी छठ पूजा को लेकर उत्साह रहा। परिवार के सदस्य पूजन सामग्री लेकर घाटों तक पहुंचे और पूजा के दौरान व्रतियों का सहयोग किया। किसी ने सूप संभाला तो किसी ने दीप और प्रसाद की व्यवस्था की। घाटों पर मौजूद लोगों ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं।