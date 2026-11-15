डाला छठ : संगम पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी सुख-समृद्धि की कामना, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

लोक आस्था के महापर्व छठ पर रविवार को संगम तट समेत शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। संगम तट पर सुबह से ही व्रतियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। शाम होते-होते घाटों पर मेले जैसा दृश्य नजर आने लगा। सिर पर पूजन सामग्री से सजे दौरे और हाथों में सूप लिए व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ घाटों पर पहुंचीं। घाटों पर छठी मइया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।







संगम तट के अलावा बलुआ घाट, दशाश्वमेध घाट, दारागंज, गऊ घाट, नैनी, झूंसी और फाफामऊ समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। व्रतियों ने नदी के जल में खड़े होकर विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। परिवार के सदस्यों ने भी पूजा में हिस्सा लिया और छठी मइया से मंगलकामना की। घाटों पर कहीं परिवार के लोग पूजन की तैयारी में जुटे दिखे तो कहीं महिलाएं पारंपरिक छठ गीतों के माध्यम से सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना करती नजर आईं।



छठ पर्व को लेकर घरों में भी विशेष तैयारी की गई थी। पूजन सामग्री को बांस के दौरे और सूप में सजाकर घाटों तक पहुंचाया गया। इसमें मौसमी फल, गन्ना, नारियल, केला, सिंघाड़ा, मूली, अदरक, हल्दी, नींबू, सेब, संतरा और अन्य फल शामिल रहे। इसके साथ ही ठेकुआ, चावल के लड्डू, कसार और अन्य पारंपरिक पकवान भी प्रसाद के रूप में रखे गए। कई परिवारों ने पूजन स्थल पर गन्ने से प्रतीकात्मक मंडप बनाया और दीप जलाकर पूजा की।