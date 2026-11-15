प्रयागराज : सिराथू से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल, गठबंधन पर जल्द होगा फैसला

सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव सिराथू सीट से ही लड़ेंगी। उनका कहना है कि बीते विधानसभा चुनाव में सिराथू की जनता ने उन पर भरोसा जताया था। ऐसे में उनका दायित्व है कि वह दोबारा इसी क्षेत्र से जनता की नुमाइंदगी करें। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर स्थिति जल्द साफ हो जाएगी।

रविवार को पल्लवी पटेल कौड़िहार में मुबारकपुर उपहार के पूर्व प्रधान मोईनुद्दीन उर्फ मुल्ला जी के आवास पर पहुंचीं। दो अक्तूबर को लंबी बीमारी के बाद उनका इंतकाल हो गया था। वह कमेरा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। पल्लवी पटेल ने उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की।

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इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है। राजनीतिक लड़ाई दो खेमों में बंटकर लड़ी जा रही है। वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चुनावों से काफी अलग होगा। अपना दल कमेरावादी समेत वे सभी विपक्षी पार्टियां, जो भाजपा की सरकार को सत्ता से हटाना चाहती हैं, एक साथ आकर एक बैनर के नीचे चुनाव लड़ेंगी।

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उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आबादी और विधानसभा सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी इसी राज्य से होकर जाता है। इसलिए प्रदेश का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।।