रिसर्च : उड़ान भरेगा और लौटकर खुद उतरेगा रॉकेट, प्रयागराज के विवेक का अनूठा नवाचार

प्रयागराज का एक युवा इंजीनियर ऐसा रॉकेट बनाने की तैयारी में है जो उड़ान भरने के बाद खुद जमीन पर वापस उतरेगा और दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) के आईआईएचएमएफ और आईआईटी हैदराबाद में इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप एपेरो एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 250 न्यूटन क्षमता का लिक्विड रॉकेट इंजन तैयार कर कई बार सफल परीक्षण किया है। अब लक्ष्य 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने और खुद लैंडिंग करने वाले रॉकेट का प्रदर्शन करना है। संवाद

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25 किलो वजन उठाने जितना है इंजन का थ्रस्ट



नैनी निवासी स्टार्टअप के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक यादव के नेतृत्व में टीम ने इंजन को खुद डिजाइन और तैयार किया है। एसएस316 स्टेनलेस स्टील से बने इस इंजन में केरोसिन और गैसीय ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। 250 न्यूटन का इसका थ्रस्ट लगभग 25 किलो वजन को संभालने जितना है। इंजन के परीक्षण के लिए कंपनी ने अपना फायरिंग बे और अलग कंट्रोल रूम भी बनाया है। यहां रिमोट सिस्टम से परीक्षण किया जाता है और हर परीक्षण का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है।