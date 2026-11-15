प्रयागराज : कम नहीं हो रही ट्रेनों में भीड़, दिल्ली की कई गाड़ियों में नो रूम, जनरल कोच में पैर रखना मुश्किल

जनरल कोच में चढ़ने के लिए शाम से लगी कतार

आरक्षित सीटों के साथ ही अनारक्षित कोचों में भी यात्रियों की भारी भीड़ रही। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज जंक्शन पर दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस के सामान्य कोच में चढ़ने के लिए रविवार शाम से ही यात्रियों की लंबी कतार लग गई। ट्रेन के पहुंचने पर यात्रियों को कोच में सवार होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़वाने में मदद की।

सोमवार से और बढ़ सकती है भीड़

छठ महापर्व के बाद सोमवार से नौकरी, कारोबार और पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहरों में लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ और बढ़ सकती है। यात्रियों को आरक्षित सीटों के लिए पहले से योजना बनाने की जरूरत होगी।



प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों ने इनका लाभ भी उठाया है।