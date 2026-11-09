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दिवाली पर अलीगढ़ में देर रात तक चली आतिशबाजी

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 09 Nov 2026 12:48 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 12:48 PM IST







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अलीगढ़ में 8 नवंबर को दीपावली पर शाम से ही आतिशबाजी चलने लगी। लक्ष्मी-गणेश पूजन के बाद और अधिक आतिशबाजी हुई। घर, दुकान, कार्यालय आदि को झालरों से सजाया गया। ... और पढ़ें

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