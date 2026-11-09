दादों पुलिस ने 10 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

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अलीगढ़ की थाना दादों पुलिस ने ग्राम अटा के 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन पर गाली-गलौज, जानलेवा हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। अभियुक्तों ने लाठी-डंडों, बंदूक व ईंटों से हमला किया था। पुलिस ने सोमेश, विकास सहित सभी को थाना क्षेत्र दादों से पकड़ा। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज है।

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