{"_id":"6aa25d8342a600cea1024d7c","slug":"video-panatha-gagara-rada-para-jagaugdha-vahana-sa-oita-ka-takakara-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"पनैठी-गंगीरी रोड पर जुगाड़ वाहन से ऑटो की टक्कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत पनैठी गंगीरी रोड पर गांव शाहगंज के पास बुधवार की रात दो वाहनों के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ऑटो चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले की जानकारी कर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

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