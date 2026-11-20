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बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे क्वार्सी क्षेत्र के रिया नगर निवासी सोनी अपनी भाभी रेशमा के साथ जवां स्थित आदिल नर्सिंग होम पहुंची थी। नर्सिंग होम संचालक डॉ. रफीक उस समय वहां मौजूद नहीं थे। महिलाओं ने फोन कर उनसे बच्ची के लिए किसी को तलाशने की बात कही। बुधवार को भी महिलाओं ने फोन कर बच्ची देने की इच्छा जताई थी। उसी मां ने चाइल्ड लाइन संस्था से सम्पर्क किया।

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