जट्टारी में पति-पत्नी चढ़े पानी की टंकी पर

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अलीगढ़ में थाना टप्पल क्षेत्र के कस्बा जट्टारी में रविवार को उस समय खलबली मच गई, जब पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध पति और पत्नी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए। दोनों टंकी के ऊपर से चीख-चीखकर छेड़छाड़ के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे।

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