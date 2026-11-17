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जमीन विवाद को लेकर एएमयू छात्रसंघ-अलीगढ़ नगर निगम आमने-सामने
अलीगढ़ के नगला पटवारी स्थित 41 बीघा जमीन को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रसंघ और नगर निगम एक बार फिर से आमने-सामने आ गए हैं। विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष में घोषणा करी है कि वह नगर निगम के द्वारा लगाए गए बोर्ड को उखाड़ फेंकेंगे इसके बाद मामला फिर से गर्म हो गया है।
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