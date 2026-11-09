{"_id":"6af18f7902372c25030992cd","slug":"video-igalsa-ma-thapaval-para-tha-gata-ma-jhaugdhapa-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"इगलास में दीपावली पर दो गुटों में झड़प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इगलास कस्बा में रविवार शाम दीपावली के उल्लास के बीच उस वक्त भगदड़ मच गई, जब अलीगढ़ रोड पर एक्सिस बैंक के पास दो गुटों के बीच जमकर संघर्ष हो गया। दुकादारों ने शटर गिरा दिए। 50 हजार रुपये प्रति माह की चौथ वसूली की मांग को लेकर उपद्रवियों ने पुलिस की मौजूदगी में भी लाठियां और पत्थर चलाए। पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की व बदतमीजी की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मौके से दोनों पक्षों के कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

... और पढ़ें