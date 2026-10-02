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होटलों पर एडीए की सीलिंग कार्रवाई पर अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन हुई मुखर

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 02 Oct 2026 05:25 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 05:25 PM IST

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा होटलों पर की जा रही सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन उतर आई है और विरोध के स्वर मुखर किए हैं। इस बारे में एसोसिएशन महामंत्री विवेक गोगई ने पूरी जानकारी दी। ... और पढ़ें

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