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गंगीरी के गांव चंदनपुर में से पीड़ित किसान की बायगीरों के चक्कर में मौत

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 10:00 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 10:00 PM IST







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गंगीरी क्षेत्र के गांव चंदनपुर में रविवार की रात घेर में मक्का की कुटी के ढेर पर रखी माचिस को उठाते समय एक किसान को सांप ने डस लिया। परिजन पीड़ित किसान को 10 घंटे तक बायगीरों के चक्कर में इधर से उधर ले जाते रहे, जिससे उसकी जान चली गई। ... और पढ़ें

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